شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية داخل استراحة فاخرة في عدن..كشف المستور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة صادمة هزّت الشارع العدني، نفذت قوات مكافحة المخدرات التابعة للحزام الأمني، مطلع الأسبوع الجاري، مداهمة أمنية خاطفة استهدفت عددًا من الاستراحات المشتبه بها في مديرية خور مكسر، أبرزها منتجع واستراحة "فندق هوليداي عدن"، وذلك بتوجيهات مباشرة من نيابة الأمن والبحث الجنائي.



وأفادت مصادر أمنية بأن الحملة أسفرت عن ضبط شابين وفتاة في حالة سكر بيّن وبوضعيات فاضحة ومخلة بالآداب العامة، كما تم العثور بحوزتهم على 3 زجاجات خمر داخل المكان. وقد تم التعرف على المتهمين الأول (م.م.م.ح)، والثاني (ي.م.ح)، والفتاة (و.أ.س).



المفاجأة الكبرى جاءت أثناء التحقيقات الأولية، إذ كشف أحد المتهمين عن شبكة كبيرة لتهريب الآثار اليمنية إلى الخارج، ما دفع النيابة إلى فتح ملف تحقيق موسّع، وسط اهتمام بالغ من النائب العام القاضي قاهر مصطفى ومدير أمن عدن، اللذين وجّها البحث الجنائي بتعقّب خيوط هذه الشبكة التي تشكل تهديدًا خطيرًا للتراث الوطني.



وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء على انفلات أخلاقي وأمني خطير في بعض المرافق السياحية، وسط مطالبات شعبية بـإنزال عقوبات رادعة بحق المتورطين، وعدم الرضوخ لأي وساطات قبل أن تصبح هذه السلوكيات أمراً معتاداً يفتك بالمجتمع من الداخل.



وفي رسالة شديدة اللهجة، حذّرت المصادر بعض الجهات المتورطة في محاولات التدخل والوساطة للإفراج عن المتهمين، مؤكدة أن الاستمرار في هذه المحاولات سيؤدي إلى نشر أسماء المتدخلين للرأي العام، مع التأكيد أن "الحليم تكفيه الإشارة".



المصدر : حساب أمني يحمل إسم "صقر عدن" على موقع فيس بوك

