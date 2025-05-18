شكرا لقرائتكم خبر عن حول سبب وقف الحملة العسكرية ضد الحوثيين...تصريحات جديدة للرئيس ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريحات جديدة السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت 52 يومًا من الضربات العسكرية العنيفة ضد جماعة الحوثي في اليمن، واصفًا العمليات بأنها كانت "سريعة، شرسة، وحاسمة"، ولم يسبق للحوثيين أن واجهوا مثلها من قبل.

وقال ترامب في تصريح له: "لقد خضنا 52 يومًا من الضربات العنيفة ضد الحوثيين في اليمن، لم يشهدوا مثلها من قبل. كانت عملية سريعة، شرسة، وحاسمة، حققت نجاحًا كبيرًا في استخدام القوة العسكرية. حصلنا على ما جئنا من أجله، ثم انسحبنا".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، هدد بإعادة استئناف الضربات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن، في حال أقدمت الجماعة على تنفيذ هجمات جديدة تستهدف خطوط الملاحة البحرية الدولية.

وقال ترامب: "نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحًا جدًا، لكن ربما يتم شن هجوم غدًا، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم"، في تحذير مباشر يعكس استعداد الإدارة الأمريكية للرد الفوري على أي تصعيد محتمل.

وكان ترامب قد أعلن، بشكل مفاجئ في السادس من مايو الجاري، وقف الهجمات الجوية الأمريكية على الحوثيين، مشيرًا إلى أن الجماعة طلبت وقف الضربات بعد أن "استسلمت" – بحسب وصفه – مقابل التزام متبادل بوقف العمليات العسكرية.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة وجماعة الحوثي في البحر الأحمر، فإن الهجمات الحوثية باتجاه إسرائيل تواصلت، حيث نفذت الجماعة نحو 10 هجمات باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة منذ مطلع مايو الجاري.