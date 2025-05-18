شكرا لقرائتكم خبر عن ناداها بـ "أختي" أثناء حديثه معها... موظف ينشر ردة فعل مديرته في العمل "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موظف ردة فعل مديرته في العمل، بعدما قال لها "أختي"، أثناء حديثه معها عبر واتساب.

وفي بداية الحديث ألقى الموظف السلام على مديرته، ثم سألها عن الختم لإنهاء بعض المعاملات، فردت عليه أن الختم عند موظف آخر.

رد الموظف على مديرته قائلًا: "الله يبقيك وياك، يا أختي الختم عندك"، وهو ما أثار غضب المديرة التي هددت الموظف بالاستبعاد.

وقالت المديرة في ردها على الموظف: "أنا ماني أختك، أنا مديرتك وإذا بتجادلني ثاني مرة، راح استبعدك ،وما زلت في الفترة التجريبية".

وتابعت المديرة: "انتبه لنفسك أثناء الحديث معي الله يعافيك، إذا ما تعرف أنا مين معك مديرة التسويق، وهذا إنذار أول لك".