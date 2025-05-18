شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء غامض لشاب مع شاحنته ووالدته تقوم بهذا الأمر المؤلم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل معاناة أسرة السائق طارق مرتضى نعمان، الذي فُقدت آثاره مع شاحنته في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج منذ أسبوع.

وأفادت مصادر مقربة من العائلة أن آخر تواجد لنعمان كان في طور الباحة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل، دون معرفة مصيره أو مكان وجوده.

وفي مشهد مؤلم، قامت والدة طارق بالتوجه إلى طور الباحة للبحث عن ابنها، حيث طرقت أبواب الجهات الأمنية والمشايخ دون الحصول على أي معلومات عنه. وفي لحظة يأس، حاولت الأم إحراق جسدها احتجاجًا على غياب أي تقدم في القضية، مطالبة بكشف مصير ابنها.

وناشدت الأسرة الأجهزة الأمنية والمشايخ والمواطنين في طور الباحة ومحيطها بالمساعدة في البحث عن طارق، وتزويدها بأي معلومات قد تفيد في تحديد مكانه.

كما دعت إلى فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات اختفائه، مؤكدة استمرارها في البحث حتى معرفة الحقيقة.