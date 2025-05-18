لن تصدق من يكون ...الكشف عن هوية الشخص الذي تم العثور عليه متوفي بالشارع

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عدن - ياسمين التهامي - عُثر على جثة شاب يُدعى صفوان عبده حمود الصبري، من سكان المخادر بالرباط، مرمية على رصيف في مدينة أب بمحافظة إب، في ظروف غامضة. وأفادت مصادر محلية أن الجثة كانت مجهولة الهوية في الشارع لها ايام، إلا أنها تم التعرف عليها لاحقًا، حيث حضر أهل المتوفى لاستلام الجثة بعد الإجراءات القانونية.

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