شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من الشرعية يكشف زيف جاهزية مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أدان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إعلان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن "إعادة جاهزية" مطار صنعاء، واصفاً إياه بـ"الاستعراض الدعائي" الذي يعكس حالة الإنكار لدى المليشيا أمام الخراب الذي تسببت فيه.

وأكد الإرياني أن المطار، الذي دُمرت بنيته التحتية بالكامل من صالات ومكاتب إدارية وأجهزة ملاحة وطائرات مدنية، لا يمكن إعادة تأهيله بطبقة إسفلت بدائية أو بصالة تشبه "أسواق الخضار"، بعيداً عن معايير المطارات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المليشيا تدفع نحو تشغيل المطار رغم غياب مقومات السلامة، معرضة حياة المدنيين والطائرة المدنية الوحيدة للخطر، نتيجة مدرج متهالك قد يتسبب في أضرار جسيمة تصل إلى تلف محركات الطائرة، التي تُقدر تكلفة المحرك الواحد بين 10 و15 مليون دولار.

وأكد أن ما تقوم به المليشيا ليس تأهيلاً، بل محاولة لتغطية فشلها بـ"بروباغندا إعلامية" لا تنطلي على أحد، مشدداً على أن الحوثيين يعمقون العجز ويجملون الكارثة بدلاً من تحقيق إنجازات حقيقية.