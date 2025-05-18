شكرا لقرائتكم خبر عن بائع الزلابية:الجندي صب الزيت الساخن علي بسبب هذه الكلمة(صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف بائع الزلابية باب اسباب قيام جندي بصب الزيت الساخن عليه ماتسبب بجراح بالغة.

وبحسب بائع الزلابية علي دبوان فان جندي حوثي يدعى الحلواني طلب منه زلابية مجانا حيث انه رفض اعطائه وبعد مشادات قال دبوان للجندي خيرت الله على امك ابعد رد الجندي لاتذكر امي تقام بركل قدر الزيت الساخن فوق دبوان ماتسبب باصابته بحروق بالغة.

كانت هذه تفاصيل خبر بائع الزلابية:الجندي صب الزيت الساخن علي بسبب هذه الكلمة(صدمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.