شكرا لقرائتكم خبر عن علاج مبتكر لآلام الظهر يحقق نتائج "مذهلة" ويؤجل الجراحة والان مع التفاصيل

كشفت نتائج تجربة سريرية حديثة عن تحقيق علاج تجديدي جديد يُعرف بـ"VIA Disc NP" نتائج واعدة في التخفيف من آلام الظهر المزمنة وتحسين وظائف العمود الفقري، ما قد يفتح الباب أمام تجنب التدخلات الجراحية مستقبلاً، بحسب ما أفاد موقع New Atlas نقلًا عن دورية BMC Musculoskeletal Disorders.

ويعتمد العلاج على زرع نخاع عظمي بشري مأخوذ من أنسجة الأقراص الفقرية لمتبرعين متوفين، حيث يُعاد تكوينه بمحلول معقم ويُحقن مباشرة في القرص المتدهور لدى المريض تحت تخدير موضعي، في إجراء غير جراحي بسيط يُمكّن المرضى من العودة إلى منازلهم في نفس اليوم واستئناف أنشطتهم المعتادة في اليوم التالي.

وأشار الباحثون إلى أن ما يقارب 60% من المشاركين في الدراسة أفادوا بانخفاض حدة آلام الظهر لديهم إلى مستوى "ثلاثة أو أقل" على مقياس شدة الألم، بعد عام من تلقي العلاج. ولم تُسجل حالات تراجع في الفعالية بين الشهر السادس والشهر الثاني عشر من المتابعة.

وأوضح الفريق أن الآثار الجانبية كانت في معظمها خفيفة إلى متوسطة، تمثلت في آلام أسفل الظهر وتشنجات عضلية وآلام الفخذ، وقد شُفيت جميعها. بينما تم تسجيل حالة واحدة فقط من التهاب موضع الحقن، وقد تماثل المريض للشفاء دون تدخل جراحي إضافي.

ويؤكد الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة كبيرة في الطب التجديدي، حيث يمكن أن يؤخر العلاج أو يمنع الحاجة إلى عمليات معقدة مثل دمج الفقرات أو رأب الأقراص، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام ملايين المرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة حول العالم.