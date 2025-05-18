شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الابيض يصدر اعلانا عن اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر مكتب الرئيس الامريكي دونالد ترامب (البيت الابيض) في واشنطن، ليل الجمعة (16 مايو)، اعلانا جديدا عن اليمن، القته على وسائل الاعلام نائبة المتحدثة باسم البيت الابيض. بالتوازي مع اعلان عن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) على خلفية الموجة الجديدة لغارات الكيان الاسرائيلي على اليمن.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الابيض، آنا كيلي، في تصريحات صحفية: إن "وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب مع جماعة الحوثي في اليمن صفقة جيدة أخرى لأميركا ولأمننا". حسب تعبيرها.

مضيفة: "كان الهدف منذ البداية ضمان حرية الملاحة، وتحقق ذلك من خلال استعادة قدرات الردع الأميركية". من دون الاشارة الى اقتصار الاتفاق على ايقاف استهداف الحوثيين السفن الامريكية الحربية والتجارية فقط.

وأعلن مسؤول بوزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، مساء الجمعة (16 مايو): إن "الولايات المتحدة والحوثيين لا يزالان ملتزمين بوقف الهجمات المتبادلة، على الرغم من مواصلة الحوثيين شن الهجمات على إسرائيل".

نافيا أي تنسيق أو تدخل من جانب الولايات المتحدة الامريكية، في الموجة الجديدة لغارات الكيان الاسرائيلي على اليمن مساء الجمعة (16 مايو)، وقال: إن "إسرائيل لا تطلعنا مسبقاً على جميع هجماتها ضد الحوثيين".

لكن المسؤول الامريكي كشف أن "حاملة الطائرات ترومان في طريقها لمغادرة الشرق الأوسط ولا خطط لاستبدالها". وأردف: "سنبقي التعزيزات العسكرية الأخرى بالمنطقة، ونتابع التطورات بين إسرائيل والحوثيين وإيران".

واطلق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس (15 مايو) تصريحا جديدا بشأن اليمن، تضمن تهديدا مشروطا لجماعة الحوثي الانقلابية، باستئناف الحملة العسكرية الامريكية عليها في اليمن، عقب اقل من 10 ايام على اعلانه "الايقاف الفوري" للحملة، مقابل ايقاف الحوثيين استهداف السفن الامريكية، الحربية والتجارية.

صدر هذا خلال رد ترامب على تساؤلات الصحفيين المتواصلة بشأن اتفاقه المفاجئ مع جماعة الحوثي عبر وساطة عمانية، واستمرارهم في تنفيذ هجمات صاروخية على الكيان الاسرائيلي ومنع مرور سفنه: "نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحًا جدًا، لكن ربما يتم شن هجوم غدًا، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم".

وسبق ترامب لهذا الاعلان، المندوبة الامريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، الاربعاء (14 مايو)، بحديثها عن إن "استسلام الحوثيين يشكل نجاحًا للنهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة". لكنها عقبت بقولها: "الحوثيين وحدهم من يقررون ماهية تواصل الضربات أم توقفها".

والثلاثاء (13 مايو) جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب في خطابه بمنتدى الاستثمار السعودي الامريكي في الرياض؛ تبرير قراره بإيقاف فوري لحملته العسكرية على الحوثيين بقوله: "سددنا أكثر من 1100 ضربة على الحوثيين". مضيفا: "لم أكن أود ضرب الحوثيين، لكنهم كانوا يستهدفون السفن، وكانوا سابقا يستهدفون السعودية".

مضيفا، تبرير قراره من دون تحقيق الحملة بعد 52 يوما اهدافها المعلنة والمحددة بـ "تدمير القدرات العسكرية للحوثيين وانهاء هجماتهم": إن "الحوثيين أظهروا أنهم مقاتلون اشداء". مؤكدا طلب امريكا الاتفاق معم بقوله: "وقد وافقوا على وقف استهداف السفن الأميركية". مقابل ايقاف الحملة العسكرية الامريكية عليهم.