شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من كارثة محتملة .. هبوط طائرة يكشف خللاً في تأهيل مدرج مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية، السبت، في مطار صنعاء الدولي، جدلاً واسعًا بعد تداول مقطع فيديو يُظهر تصاعد غبار كثيف من تحت عجلات الطائرة.

وقال ناشطون، إن ما حدث يعد دليلاً على خلل خطير في تأهيل مدرج المطار، الذي أعادت عصابة الحوثي تأهيله، على عجل دون التزام بالمعايير الفنية، حد تعبيرهم.

وأشاروا إلى أن الغبار بدأ بالتصاعد حتى قبل ملامسة عجلات الطائرة للأرض، ما أثار حالة من الذعر بين الركاب القادمين من الاردن من احتمالية انفجار الإطارات أو اندلاع حريق، وفق ناشطين .

وأكدوا أن ما حدث يكشف عن استخفاف خطير بمتطلبات السلامة الجوية.

وتساءل حقوقيون ومهندسون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مدى مطابقة تأهيل المدرج للمعايير الدولية، محذرين من أن استمرار هذه الحالة قد يؤدي إلى كارثة حقيقية تهدد حياة المسافرين، في ظل غياب رقابة دولية حقيقية على إجراءات الصيانة والتأهيل التي قامت بها عصابة الحوثي.

واعتبروا أن ما حدث لمطار صنعاء يُعد نتيجة مباشرة للمغامرات الطائشة لعصابة الحوثي، التي حوّلت المطار من منفذ إنساني إلى منصة عسكرية تخدم أجندات إيران في المنطقة، ما جعله هدفًا مباشرًا للاستهداف والتدمير، ودفع المدنيين ثمن هذه السياسات الرعناء.

