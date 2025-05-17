عاجل : طيران اليمنية يعلن عن بشرى سارة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، عن شراء طائرة جديدة من طراز (AB320)، تمهيدا لانضمامها إلى أسطول الشركة ودخولها الخدمة فعلياً، نهاية شهر مايو الجاري، وذلك بالتزامن مع تدشين الشركة (الناقل الوطني)، منتصف الأسبوع الماضي، عملية تفويج حجاج بلادنا للعام الجاري 1446هـ ، من عدد من مطارات المناطق المحررة إلى الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقال نائب مدير عام شركة الخطوط الجوية اليمنية للشؤون التجارية محسن حيدرة في تصريح صحفي إن عقد الشراء وقع خلال الأشهر الماضية من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن ناصر محمود، ليصبح عدد طائرات الشركة أربعة طائرات".

وأضاف حيدرة "أن الشركة بدأت يوم الثلاثاء الماضي، بتسيير رحلاتها الجوية الخاصة بتفويج حجاج بيت الله الحرام من اليمن إلى الأراضي المقدسة، وذلك عبر أول رحلة من مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة السعودية، حيث سيتم تفويج نحو 6 آلاف و 255 حاجاً وحاجة، عبر حوالي 47 رحلة مجدولة و 11 رحلة إضافية قابلة للزيادة، من مطارات عدن وحضرموت والمهرة، وذلك عقب قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والإرشاد والجهات الرسمية المعنية باستكمال كافة الترتيبات اللازمة".