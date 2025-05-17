شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تفاجئ الجميع بأول رد على تهديدات "إسرائيل" باغتيال "عبدالملك الحوثي".. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ردت مليشيا الحوثي الإرهابية، على تهديدات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه باغتيال قيادات المليشيات، على رأسها زعيمها عبدالملك الحوثي.

واعتبر القيادي في المليشيات، محمد علي الحوثي أن تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه هي بيع للوهم وكسب للوقت بأهداف مستحيلة.

وقال الحوثي في منشور على منصة "إكس"، إن تهديدات نتنياهو ووزير دفاعه هي بيع للوهم وكسب للوقت بأهداف مستحيلة ومحاولة للهروب من تفاوض إعادة الأسرى، وإيقاف الإبادة، ومن عجز بغزة، سيعجز في اليمن -بفضل الله- ولن يحقق إنجاز".

وأضاف الحوثي أن "الكيان المؤقت الذي يرتكب -ببشاعة- المزيد من جرائم الإبادة والتجويع في غزة ليظهر ترامب في المنطقة قزماً، لا يستطيع إيقاف الإبادة أو إدخال المساعدات وإظهار عدم الاكتراث بوجوده، فليس غريب عليه المزايدة بهجماته الإرهابية الفاشلة في اليمن".

وتابع: "على المستوطنين أن يعوا أن نتنياهو وحكومته مستمرين بالفشل وأغبياء بتغيير قواعد الإشتباك الذي أوقف مساندة أمريكا بما أعلنه ترامب من إتفاق وما ترتب من إعلان أمريكا لإنسحاب ترومان اليوم، ولا استوعبوا خسارتهم للمساندة الأمريكية"، حسب تعبيره.

ويوم أمس، قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "لسنا مستعدين للجلوس جانبًا وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضربهم بقوة أكبر، وسنستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكّنهم من إيذائنا".



وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قال في تصريحات، إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجمات ضد موانئ تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، وألحق بها أضرارًا جسيمة، مضيفًا أن "مطار صنعاء بات مدمرًا".

وأكد كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، أن جيش الكيان الإسرائيلي سيواصل الرد على هجمات الحوثيين، مضيفًا: "إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ علينا فسيتلقون ضربات موجعة، وسنلاحق زعيمهم عبد الملك الحوثي ونقضي عليه".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الهجمات الجوية استهدفت ميناءي الحديدة والصليف غربي اليمن.