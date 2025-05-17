شكرا لقرائتكم خبر عن بجانب الطائرة الرئاسية فوق الدوحة...تصرف طيار قطري يثير انتباه مستشارة ترامب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار طيار قطري كان يحلق بالموكب الجوي للمقاتلات القطرية بجانب الطائرة الرئاسية الأمريكية، فوق الدوحة، الأربعاء، انتباه مارغو مارتن، المساعدة الخاصة ومستشار الاتصالات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

ونشرت مارتن صورة من مقصورة الطائرة الرئاسية للطيار على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) قائلة بتعليق: "طيار F-15يلتقط صورة للطائرة الرئاسية!" مضيفة ايقونة يد تلوح (ترحيبا إلى جانب ايقونة العلم الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي قد توجه من المملكة العربية السعودية إلى قطر، الأربعاء، في ثاني محطة له في المنطقة بزيارة ستستمر 3 أيام يتوجه بعدها إلى الإمارات

وكان البيت الأبيض قد كشف في "مستند حقائق" عن تفاصيل في الصفقات والتفاهمات والاستثمارات الموقعة بين قطر وأمريكا خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للدوحة.

وورد في المستند المنشور على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "وقّع الرئيس دونالد ترامب اتفاقيةً مع قطر تُسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي بينهما بقيمة لا تقل عن 1.2 تريليون دولار. كما أعلن الرئيس ترامب عن صفقات اقتصادية تجاوز مجموعها 243.5 مليار دولار بين الولايات المتحدة وقطر، بما في ذلك صفقة تاريخية لبيع طائرات بوينغ ومحركات جنرال إلكتريك للطيران إلى الخطوط الجوية القطرية".