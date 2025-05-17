شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من فتحي بن لزرق حول إعادة افتتاح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق : تسبّبوا بدمار مطار صنعاء عن بكرة أبيه… فدُمِّرت الصالات والأنظمة الخاصة بالمراقبة وكافة الأقسام، وتحولت إلى أثرٍ بعد عين..!
واضاف : تدمّرت ثلاث طائرات لليمنية، وخسرت ٨٠٪ من أسطولها في صنعاء.
وأكد: يحتاج المطار إلى ما لا يقل عن عامين من إعادة التعمير، بكلفة لا تقل عن ١٠٠ مليون دولار.
و اختتم: وفجأة، تحوّلت عملية ردم حفرتين بمدرج المطار إلى إنجاز مبهر لا يُضاه .. عقول الناس حين يتم استحمارها…
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