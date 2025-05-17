شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفع العقوبات عن بلادها...مواطنة سورية توجه طلباً إلى ولي العهد "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت مواطنة سورية طلباً إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا. وقالت خلال مقطع فيديو :"الشغلة الفظيعة اللي بدنا إياها، بدنا موسم سوريا مثل موسم الرياض". وأضافت :" حنا نحب الفرح والإنشراح، صار لنا زمان منكوبين وعن جد بدنا ننبسط وكل الناس تيجي عندنا، يقولوا رايحين موسم سوريا".

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