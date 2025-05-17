شكرا لقرائتكم خبر عن يعيد ربط الشمال بالجنوب ...إعادة فتح طريق استراتيجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفاد مواطنون لكريتر سكاي عن إعادة فتح طريق يافع ـ البيضاء . وقال مواطنون أن القوات الجنوبية أعادت فتح الخط من جديد . واضافوا : أغلقت القوات الجنوبية الخط عقب عملية قنص شهدتها إحدى النقاط . واختتموا : تم إعادة فتح الطريق لدواعي إنسانية



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