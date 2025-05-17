شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف أصبح ميناء الحديدة بعد القصف اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم الجمعة 16 مايو 2025، لقصف جوي إسرائيلي عنيف استهدف الأرصفة وعدداً من الونشات، مما تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للميناء. وأفادت مصادر ملاحية بأن إحدى البواخر الراسية في الميناء تعرضت لأضرار جراء الهجوم.



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