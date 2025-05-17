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شاهد كيف أصبح ميناء الحديدة بعد القصف اليوم

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شاهد كيف أصبح ميناء الحديدة بعد القصف اليوم

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عدن - ياسمين التهامي - تعرض ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، مساء اليوم الجمعة 16 مايو 2025، لقصف جوي إسرائيلي عنيف استهدف الأرصفة وعدداً من الونشات، مما تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للميناء. 

وأفادت مصادر ملاحية بأن إحدى البواخر الراسية في الميناء تعرضت لأضرار جراء الهجوم.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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