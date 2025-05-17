شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع فتاة يمنية سقط بها الأسانسير من الطابق الـ 12 في القاهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقيت فتاة تحمل جنسية دولة اليمن، مصرعها إثرها تعرضها لسقوط داخل أسانسير من الطابق الـ 12 بأحد العقارات السكنية، بالقرب من كورنيش المعادي بالقاهرة.

وأفادت التحريات الأولية في الحادث، بأن الفتاة البالغة من العمر 16 سنة، وتدعى أ. ط.ع، كانت تستقل الأسانسير والذي سقط بصورة مفاجئة من الطابق الـ 12 إلى الأرضي ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثروا على جثمان المتوفاة، والتي جرى نقلها بواسطة رجال الإسعاف إلى المستشفى، وتحرر محضر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق، لقي صغير مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من علو بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع صغير ادعاء سقوط من علو بقرية حجازة قبلي بمركز قوص.

بالانتقال والفحص تبين مصرع حساني يوسف ثابت، يبلغ من العمر عام ونصف، إثر سقوطه من علو بقرية حجازة قبلي بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.





تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

