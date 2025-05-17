شكرا لقرائتكم خبر عن الحو ثيون ينقلون سفينة "غالاكسي ليدر" المحتجزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، بأن مليشيا الحوثي قامت بنقل موقع السفينة "غالاكسي ليدر" التي تحتجزها في اليمن . يأتي هذا التحرك خشية قيام قوات عسكرية بعملية إنزال لتحرير السفينة وطاقمها. وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم نقل السفينة إلى منطقة ساحلية تعتبر غير صالحة لدخول السفن الكبيرة، ما يزيد من تعقيد أي محاولة عسكرية محتملة لتحريرها.

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