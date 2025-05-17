شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...طفل عائد من مركز حوثي يذبح والده بـ"الجنبية" "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اهتزت العاصمة اليمنية صنعاء على وقع جريمة قتل بشعة، حيث أقدم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا على ذبح والده باستخدام خنجر "الجنبية". وقعت الحادثة المروعة في مديرية التحرير بأمانة العاصمة، مخلفة صدمة ورعبًا في أوساط السكان.

وأفادت مصادر أمنية لـ"المشهد اليمني" بأن الطفل، ويدعى محمد عبد الله حسان، كان قد عاد للتو من أحد المراكز الصيفية التابعة لميليشيا الحوثيين قبل أن يرتكب جريمته البشعة بحق والده داخل منزلهما. واستخدم الطفل سلاحًا أبيض (جنبية) في تنفيذ الجريمة، مما أدى إلى وفاة الأب على الفور.

أثارت هذه الفاجعة موجة من الغضب والاستنكار الشديدين في الشارع اليمني، وتصاعدت المطالبات الشعبية والحقوقية بفتح تحقيق عاجل وشامل في الدور المشبوه الذي تقوم به المراكز الصيفية الحوثية في غسل أدمغة الأطفال وتعبئتهم بالعنف وتحويلهم إلى قنابل موقوتة.

وحذّر ناشطون من أن استمرار هذه البرامج غير الخاضعة للرقابة التربوية والمجتمعية يمثل خطرًا جسيمًا على القيم الأخلاقية والنفسية للأجيال القادمة، داعين المنظمات الحقوقية إلى التدخل الفوري لحماية الأطفال من الاستغلال والتجنيد القسري.

