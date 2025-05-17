شكرا لقرائتكم خبر عن بازل السويسرية: مزيج ساحر من التاريخ والحداثة وثقافة الفنون والان مع التفاصيل

تعتبر مدينة بازل السويسرية واحدة من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين الجمال الطبيعي والمعمار الحديث، مما يجعلها تستحق الزيارة. إذ تتميز مياه نهر الراين هناك بنظافتها الشديدة، مما يسمح للزوار بالسباحة في أجواء آمنة ومفعمة بالحيوية.

تتألق بازل بمزج فريد بين ناطحات السحاب وصروح الفن الكلاسيكي، مما يعكس تاريخها الصناعي وثقافتها الغنية. وتبدأ الجولة من قاعة "جوجيلي هاله"، التي تُعتبر مثالاً بارزًا على "الوحشية المعمارية"، حيث يتميز تصميمها بالخطوط الواضحة والخرسانة المكشوفة.

ومن جهة المعمار، تفخر بازل بوجود أعمال لـ 13 مهندسًا حائزين على جائزة "بريتزكر"، ويعود الفضل لهؤلاء المهندسين في تحويل المدينة إلى عاصمة معمارية. ومن أبرز المعالم المعمارية برج "روش 2"، الذي تم تشييده عام 2022، ويعتبر الأطول في سويسرا بارتفاع 205 أمتار.

تحتوي بازل أيضًا على مجموعة متنوعة من المتاحف، مثل متحف "تينغويلي" الذي يبرز أعمال الفنان السويسري "جان تينغويلي"، والذي يُعرف بمنحوتاته الكبيرة المصنوعة من الخردة. وتُعتبر المدينة أيضًا مركزًا للصناعات الكيميائية، مما يساهم في تشكيل هويتها.

تشهد مياه نهر الراين عمليات فحص دورية لضمان جودتها، حيث يُسمح للسباحين بالاستمتاع بتجربة السباحة في مواقع مخصصة. يتيح مكتب المعلومات السياحية للزوار استعارة أكياس مقاومة للماء لمساعدتهم في الانجراف مع تيار النهر.

عند زيارة وسط المدينة، يُفاجأ السياح بالأجواء التاريخية حول ساحة السوق وساحة "بارفروسر بلاتس"، حيث تقع المباني التاريخية المميزة. ومن شرفة كاتدرائية "بفالتس" يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالات رائعة على المدينة.

تعتبر بازل أيضًا موطنًا لمتحف الفنون الذي يتميز بمعروضاته من فناني العالم مثل "رامبرانت" و"فان جوخ"، وقد تم استثمار حوالي 100 مليون فرنك سويسري في تطويره.

تجمع بازل بين جمال الطبيعة والتاريخ، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لعشاق الثقافة والفنون، حيث تتمتع بتنوع معماري وثقافي غني يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.