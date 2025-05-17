شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي يكشف عن تعرض العصابة ل "خدعة أمريكية" في اتفاق مسقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف قيادي في عصابة الحوثي عن ما وصفه بـ"خدعة" أمريكية تعرضت لها العصابة، على خلفية اتفاق تم التوصل إليه مؤخراً في العاصمة العُمانية مسقط.

وقال سلطان السامعي، عضو ما يُسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس": قال فيها "نعرب عن خشيتنا من أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في مسقط بمثابة خدعة جديدة" .

وأضاف: "يبدو أن هناك تسليماً شكلياً للدور العسكري لصالح العدو الإسرائيلي بهدف استهداف ما تبقى من البنى التحتية، في الوقت الذي تنطلق فيه الطائرات من حاملات الطائرات الأمريكية".

يأتي ذلك في ظل توقعات بتصعيد عسكري جديد من قبل إسرائيل ضد اليمن، يستهدف ما تبقى من المنشآت المدنية والبنى التحتية، بعد ضربات جوية عنيفة نفذتها خلال الأيام الماضية طالت مطار صنعاء، ومينائي الحديدة ورأس عيسى، إضافة إلى مصنعي إسمنت باجل في محافظة الحديدة، وعمران في شمال البلاد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اصدر خلال الأيام الماضية تحذيرات للسكان المدنيين في المناطق القريبة من موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن، مطالباً إياهم بإخلاء تلك المواقع فوراً.

ورجح مراقبون أن تكون هذه التحذيرات تمهيداً لموجة جديدة من القصف الإسرائيلي، خاصة بعد الضربات التي استهدفت البنية التحتية الحيوية في تلك المناطق، ضمن التصعيد العسكري المتبادل على خلفية قصف عصابة الحوثي لمواقع داهل اسرائيل ومنها مطار بن غوريون حسب بيان صادر عن العصابة.