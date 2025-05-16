شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل تعلن عن عملية نوعية لاغتيال عبدالملك الحوثي ونتنياهو يكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ علينا فسيتلقون ضربات موجعة وسنستهدف عبد الملك الحوثي
وقال نتنياهو: هاجمنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم
وقال الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر بنى تحتية إرهابية تابعة للحوثيين في ميناءي الصليف والحديدة
واضاف نتنياهو: لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك #الحوثيين يهاجموننا سنضرب #الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا و نعلم أن #الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي #إيران
واختتم: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة ترمب للشرق الأوسط لشن الهجوم في #اليمن
وقال الجيش الإسرائيلي: الجيش مصمم على مواصلة ضرب كل من يشكل تهديدا لإسرائيل بقوة ومهما بلغت المسافة
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