شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : اسرائيل تعلن عن عملية نوعية لاغتيال عبدالملك الحوثي ونتنياهو يكشف تفاصيل خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ علينا فسيتلقون ضربات موجعة وسنستهدف عبد الملك الحوثي

وقال نتنياهو: هاجمنا ميناءين تابعين للحوثيين وهذه مجرد البداية والقادم أعظم

وقال الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو دمر بنى تحتية إرهابية تابعة للحوثيين في ميناءي الصليف والحديدة

واضاف نتنياهو: لسنا مستعدين للجلوس جانبا وترك #الحوثيين يهاجموننا سنضرب #الحوثيين بقوة أكبر ونستهدف قيادتهم وكل بناهم التحتية التي تمكنهم من إيذائنا و نعلم أن #الحوثيين مجرد ذراع وأن من يقف وراءهم ويمنحهم الدعم والتعليمات والإذن هي #إيران

واختتم: الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل للحفاظ على أمن إسرائيل

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: إسرائيل انتظرت انتهاء زيارة ترمب للشرق الأوسط لشن الهجوم في #اليمن

وقال الجيش الإسرائيلي: الجيش مصمم على مواصلة ضرب كل من يشكل تهديدا لإسرائيل بقوة ومهما بلغت المسافة