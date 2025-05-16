عاجل: لاول مرة...غارات على هذه المحافظة

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عدن - ياسمين التهامي - �ن الطيران غارات على الحوثيين في الحديدة قبل قليل

واستهدف الطيران بغارات الحديدة غرب اليمن

عدن - ياسمين التهامي - �ن الطيران غارات على الحوثيين في الحديدة قبل قليلواستهدف الطيران بغارات الحديدة غرب اليمن

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