شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأسباب...جبن الحمير أغلى منتجات الألبان في العالم "لن تصدق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد يبدو من الغريب أن جبن الحمير تلقى إقبال كبير فى العالم وتصنف بأنها من أغلى أنواع الجبن.

ووفقا لما جاء فى موقع theceomagazine يُنتج جبن الحمير من حليب حمير البلقان ويعرف باسم البولى وهو نوع من الأطعمة الشهية النادرة.

سر أهمية جبن الحمير

بينما ينفق عشاق جبن الحمير مبالغ طائلة للاستمتاع بنكهة الجبن الطري والمتفتت الغنية، يُشيد آخرون بقيمته الغذائية وخلال عام ٢٠٢٠ عندما كان العالم يبحث عن علاج لجائحة كورونا، ذاع صيت حليب الحمير وسط مزاعم بأنه يُقدم إكسيرًا غنيًا بالعناصر الغذائية لتعزيز المناعة.

اشتهر حليب الحمير ، طوال عقود عديدة، بخصائصه الطبية والتجميلية ويُعتقد أن الملكة كليوباترا، كانت تستحم بالحليب للحفاظ على نضارة بشرتها.

تقول الأسطورة إن الطبيب اليوناني أبقراط استخدم هذا الحليب لعلاج أمراض وجروح مختلفة وإن البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، أُعطي حليب الحمير ليشربه في طفولته.

أسباب ارتفاع سعر جبن الحمير

يُنتج جبن البولى من قِبل مزرعة واحدة وشركائها في صربيا، ويتطلب جهدًا أكبر من معظم أنواع الجبن الأخرى، مما زاد من انجذاب المستهلكين له و ارتفاع سعره ويتطلب إنتاج كيلوجرام واحد فقط من هذا جبن الحمير الأبيض المتفتت حوالي 25 لترًا من حليب الحمير، ويتطلب إنتاجه مشاركة العديد من الحمير على مدار أشهر عديدة و يتميز البولى بنكهته الغنية وقوامه الناعم، ويتكون من 60% من حليب الحمير و40% من حليب الماعز.

يعكس سعر جبن الحمير الباهظ الجهد المبذول في إنتاجه حيث يتم حلب الحمير يدويًا ثلاث مرات يوميًا وعلى مدار العام، تصل تكلفة صيانة المزرعة إلى 100,000 دولار أمريكي.

بينما يمكن للأبقار إنتاج ما يصل إلى 60 لترًا من الحليب يوميًا، تُنتج أنثى الحمار حوالي لترين يوميًا كما يجب على القائمين على الحلب الانتظار حتى تُرضع الحمارة صغارها “حوالي ثلاثة أشهر” قبل أن يتمكنوا من جمع الحليب لإنتاج الجبن.

وبما أن التصدير والإنتاج الضخم أمران غير واردين بسبب اللوائح الصربية واستحالة حلب الحمير الإناث بالآلات، فإن أولئك الذين يرغبون في تذوق أغلى أنواع الجبن في العالم سيضطرون إلى الشراء مباشرة من المزرعة.

مشروع رجال الأعمال

يُعدّ هذا المنتج المفضل لدى رجال الأعمال الروس الأثرياء والمصرفيين الأوكرانيين، ولكنه سيظلّ بعيد المنال بالنسبة للكثيرين بسبب القيود الحكومية المفروضة على الحليب غير المبستر ولكن هذا جيد لأن بدون هذه القيود سيفقد هذا المنتج الشهي قيمته.