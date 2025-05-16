شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفاجئ الجميع وتعلن عن موقف جديد بخصوص الشرعية اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جمهورية مصر العربية، موقفًا قويًا بشأن الوحدة اليمنية، وسلامة أراضي اليمن واستقلالها.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال لقائه، الخميس، الدكتور شائع محسن الزنداني، وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية في بغداد.

وأكد عبدالعاطي على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منوهًا إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن من أهمية في تحقيق الأمن الإقليمي ومنطقة البحر الأحمر.

وأعرب عن تأييد مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق.

كما تطرق الوزير المصري إلى جهود بلاده الرامية إلى استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وبحث الوزيران سبل حشد التأييد الدولي للخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع الفاعلين الدوليين.