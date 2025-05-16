شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنازل أولياء الدم...حكم قضائي جديد بحق قاتل الطفلة حنين البكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت محكمة المنصورة الابتدائية في عدن، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بحق المحكوم عليه حسين محمد حسين هرهرة، في قضية مقتل الطفلة حنين البكري، وذلك عقب تنازل ولي الدم عن تنفيذ حكم الإعدام السابق.

جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدت، الخميس 15 مايو 2025، برئاسة القاضي عادل عبدالله مطلق صالح، وبحضور عضو النيابة هاني أحمد عمير، وأمين السر مجد عبد الولي القرشي، إلى جانب المحكوم عليه حسين هرهرة ومحاميي الدفاع المتطوعين، أحمد عبدالرزاق العقلاني، ووفاء المقطري.

ونص منطوق الحكم على معاقبة المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات في الحق العام، تُحتسب من تاريخ تسليمه نفسه للسلطات المختصة.



ويأتي هذا الحكم كعقوبة بديلة عن القصاص، استنادًا إلى العفو الصادر من ولي الدم إبراهيم ابراهيم البكري ، والمصادق عليه قانونًا.

وينص قانون الجرائم والعقوبات اليمني النافذ أنه اذا صدر العفو عن القصاص من ولي الدم ، وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس.