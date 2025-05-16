شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات صادمة...تكليف السفير الأمريكي لدى اليمن بمهمة جديد "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كلّفت وزارة الخارجية الأمريكية سفيرها لدى اليمن، ستيفن فاجن، بتولي إدارة مهام البعثة الدبلوماسية الأمريكية في بغداد خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء مهام عمل السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينيا رومانسكي منذ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وعدم تسمية واشنطن سفيرا جديدا لها في بغداد.

ونقلت "العين الإخبارية" عن مصدر عراقي، قالت إنه فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الخارجية الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية بأن فاجن سيشرف على ملفات العلاقات الثنائية من موقعه الجديد، في خطوة تعكس – بحسب المصدر – رغبة واشنطن في الدفع بشخصية ذات خبرة كبيرة في الشأنين العراقي والإيراني.

وبحسب المصدر فإن "ستيفن فاجن يعد من كبار الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الأمريكية، وقد شغل سابقاً منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية ببغداد بين عامي 2020 و2021، كما عمل قنصلاً عاماً في أربيل من عام 2018 إلى 2020، وكان مديراً لمكتب الشؤون الإيرانية بين عامي 2015 و2018".

وأضاف "كما شغل فاجن مدير مكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا (2013–2015)، ومسؤول مكتب باكستان في الخارجية الأمربكية عام 1998، وكان حينها مساعداً خاصاً لوكيل وزارة الخارجية نيك بيرنز".

ولم يصدر قرار رسمي حول التكليف الجديد لفاجن الذي يشغل حالياً منصب السفير الأمريكي لدى الجمهورية اليمنية، حيث قدم أوراق اعتماده في يونيو/حزيران 2022 بالعاصمة المؤقتة عدن، كما أنه يحمل رتبة مستشار وزير.

ووفق مراقبين فإن خبرة فاجن العميقة في ملفات إيران والعراق واليمن تجعل منه خياراً مناسباً لإدارة ملف معقد في وقت بالغ الدقة.