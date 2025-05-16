قيادي حو ثي يفجرها: الإتفاق مع أمريكا فخ و الهدف تدمير هذا الأمر!

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عدن - ياسمين التهامي - فجر القيادي الحو ثي سلطان السامعي مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدث عن خطة أمريكية لتدمير البنى التحتية باليمن .
و قال السامعي: نعرب عن خشيتنا من أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في مسقط بمثابة خدعة جديدة.
واضاف : إذ يبدوأن هناك تسليماً شكلياً للدور العسكري لصالح العدو .
واختتم : بهدف استهداف ما تبقى من البنى التحتية في الوقت الذي تنطلق فيه الطائرات من حاملات الطائرات الأمريكية
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