شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حو ثي يفجرها: الإتفاق مع أمريكا فخ و الهدف تدمير هذا الأمر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر القيادي الحو ثي سلطان السامعي مفاجأة من العيار الثقيل حين تحدث عن خطة أمريكية لتدمير البنى التحتية باليمن .

و قال السامعي: ‏‎نعرب عن خشيتنا من أن يكون الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في مسقط بمثابة خدعة جديدة.

واضاف : إذ يبدوأن هناك تسليماً شكلياً للدور العسكري لصالح العدو .

واختتم : بهدف استهداف ما تبقى من البنى التحتية في الوقت الذي تنطلق فيه الطائرات من حاملات الطائرات الأمريكية

