شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تحركات لتشكيل تحالفات باليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي عبدالعزيز العقاب عن تحركات لتقريب وجهات النظر باليمن.. وقال العقاب : ‏بدأ العديد من الشخصيات السياسية والإجتماعية اليمنية إتصالات بينية لتقريب وجهات النظر والوصول الى تفاهمات إيجابية. واضاف : وذلك بعد أن بدأ الكثير منهم يشعر بالحاجة الى تفعيل المسار الوطني . واختتم : الذي تعرض للتعييب بصورة متعمدة لأجل إبعاد اليمنيين عن التقارب والحلول ولأجل إطالة الصراع والمعاناة

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