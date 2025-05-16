شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...الإعلان عن صرف المرتبات بصنعاء عبر هذا الصراف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن ناشطون عن صرف المرتبات بالعاصمة صنعاء .

وقال ناشطون أنه تم بدء صرف المرتبات عبر مصرف الكريمي. واضافوا :الرواتب تخص شهر ٩ لعام ٢٠٢٤ . واختتموا : بدء عملية توجه الموظفين لاستلام رواتبهم

كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة ...الإعلان عن صرف المرتبات بصنعاء عبر هذا الصراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.