شكرا لقرائتكم خبر عن في سابقة خطيرة.. القبض على شابة بحالة سكر مع شباب وبوضع مخل بالاداب في عدن "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط صقر عبادي:في سابقة خطيرة جدا على مجتمعنا ظاهرة ليست الأولى وليست الأخيرة إذا لم يكن هناك #عقاب صارم حتى يكونوا عبرة للآخرين
واضاف:نفذت قوات امنية يوم الأثنين الماضي نزول أمني لبعض الاستراحات بمديرية خور مكسر، تم القبض على شابين الأول(م،م،م،ح) والثاني (ي،م،ح) وفتاة تدعى (و،أ،س) وهم في حالة سكر (خمر ) و بوضعية خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة، وبحوزتهم عدد ٣ قواير ( خمر )
واضاف:وعند التحقيق مع أحد المتهمين تم كشف شبكة كبيره لتهريب الاثار إلى دول الخارج، دونت أقوالهم ابتدائياً بالاعتراف وسيتم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم
واختتم: لبعض السفهاء كفاكم وساطات كفاكم عبث ومتابعة من أجل الإفراج عن المتهمين، اذا لم تتوقفوا عن متابعتكم هذه سوف نذكركم بالأسم للرأي العام والحليم تكفيه الإشارة.
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