شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ما الذي يدفعهم لخوض هذا الطريق...حشود من عدن تتدفق نحو السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بتوافد المئات من شباب عدن الى السعودية خلال الايام الماضية للتسجيل بقوات درع الوطن

وبحسب مواطنون فان منذ اسبوع ومئات الشباب من أبناء عدن ذهبوا على شكل مجموعات إلى حدود السعودية للتسجيل بمعسكرات درع الوطن بنجران وتبوك وذلك من أجل لقمة العيش .



كانت هذه تفاصيل خبر لن تصدق ما الذي يدفعهم لخوض هذا الطريق...حشود من عدن تتدفق نحو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.