شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة للضابط الذي صب الزيت الساخن على المسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �رتكب جندي بامن مديرية العدين جريمة مروعة باحراقه لمسن.

وبحسب مواطنون فان جندي طلب من مسن يبيع الزلابية ان يعطيه مجانا رفض المسن ليقول الجندي بركل القدر ليصب الزيت الساخن على المسن ويتسبب بجراح بالغة

ولاحقا تم اعتقال الجندي احمد الحلاوني بعد موجة سخط واسعة

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد اول صورة للضابط الذي صب الزيت الساخن على المسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.