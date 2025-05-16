شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماقالت...توكل كرمان تفاجئ الجميع بموقفها الجديد تجاه السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبرت توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام للعام 2011، عن امتنانها للمملكة العربية السعودية ودولتي قطر وتركيا لمساهمتها في رفع العقوبات الامريكية عن سوريا.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، من العاصمة السعودية الرياض أنه سيرفع العقوبات عن سوريا وذلك بطلب من الأمير محمد بن سلمان.

ووصفت النوبلية كرمان في حسابها على "تويتر" قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا بأنه "أول قرار صحيح يصدر عنه"، مضيفة: "أحييه على هذا القرار".

ووجهت كرمان التحية لكل من ساهم في اتخاذ هذا القرار، من الدول الشقيقة والصديقة، مشيرة إلى "قطر، السعودية، وتركيا".