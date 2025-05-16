شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات سرية في الرياض والعاصمة صنعاء …حمير الأحمر وسلطان السامعي يدعوان الحوثي للتنازل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تطور لافت من قلب العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أعلن شيخ قبيلة حاشد الشيخ حمير الأحمر وعضو ما يسمى بـالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين سلطان السامعي، دعمهما لـ "مشاورات سلام سرية" جرت في العاصمة السعودية الرياض، مؤكدين أهمية مواصلة المسار السياسي لتحقيق الشراكة الوطنية بين مختلف الأطراف اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الشيخ الأحمر يوم الأربعاء 14 مايو الجاري، أوضح فيه أن لقاء جمع الأحمر بالسامعي في صنعاء ناقش ما وصفه بـ"مساعي سلام" تمت مؤخرًا في الرياض، بدعم من أطراف إقليمية ودولية.

دعوة لتنازلات متبادلة لتحقيق المصلحة الوطنية

وخلال اللقاء، دعا الأحمر والسامعي "الأطراف اليمنية" - إشارة إلى مليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا - إلى تقديم تنازلات وطنية مشتركة، من أجل إنجاح جهود السلام وإنهاء الحرب المستمرة، بحسب ما ورد في البيان.

تأتي هذه التصريحات في وقتٍ شهدت فيه العاصمة السعودية الرياض، خلال الأسبوعين الأخيرين من أبريل، تحركات دبلوماسية رفيعة شارك فيها سفراء السعودية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والصين، إضافة إلى ممثلين عن مجلس التعاون الخليجي، ضمن جهود متصاعدة لإحياء مسار السلام في اليمن.

كما أعلنت سلطنة عُمان مؤخرًا استضافة جلسة مشاورات سياسية في مسقط جمعت بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة الحوثي، في أعقاب اتفاق غير مكتوب رعته مسقط بين الحوثيين وواشنطن لوقف إطلاق النار، في 6 مايو/أيار الجاري.