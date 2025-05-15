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عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من إستهداف قد يطال العاصمة صنعاء وهذه المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة ودعوة للمواطنين بسرعة الإبتعاد عن هذه الاماكن

تشهد الأجواء في عدد من المحافظات اليمنية حالة من عدم الاستقرار، مع اقتراب سحب رعدية ممطرة من مناطق واسعة تشمل صعدة، إب، ذمار، تعز، وأرخبيل سقطرى.

ووفقاً لشهادات مواطنين في تلك المحافظات، فإن السماء تشهد تكاثفًا ملحوظًا للسحب، وسط أجواء تنذر بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة. وأبدى السكان مخاوفهم من إمكانية تشكل سيول جارفة في الوديان والمناطق المنخفضة، خاصة في ظل تكرار هذه الظاهرة خلال الأيام الماضية، ما قد يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

ودعوا الجهات المعنية إلى إصدار تنبيهات عاجلة، كما ناشدوا المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء التنقل، خصوصاً في الطرق الجبلية ومجاري السيول.

