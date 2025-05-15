شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة نادرة.. تنفيذ حد الزنا علناً وسط تباين في ردود الفعل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة التربة في تعز تنفيذ حكم الجلد العلني بحق شخصين أدينا بجريمة الزنا، بعد صدور حكم من محكمة الحجرية الابتدائية، في إجراء نادر بالمناطق المحررة، وسط حضور أمني وقضائي وتفاعل شعبي متباين بين التأييد والنقد.

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