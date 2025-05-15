شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة الطفل مرسال عيدروس تصرخ باكية لضبط قاتل شقيقها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مرئي لشقيقة الطفل مرسال عيدروس في تعز . وظهرت شقيقة مرسال في المقطع تصرخ باكية لتسليم قاتل شقيقها للعدالة مؤكدة أن أخيها قتل بدم بارد في مشهد انساني مؤثر كون مرسال عائل هذه الأسرة الوحيد . ونفذ العشرات اليوم وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة لتسليم قاتل الطفل مرسال عيدروس للجهات المختصة باسرع وقت ممكن

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