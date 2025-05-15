شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على اخطر شاب في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقوات الحزام الأمني، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في شرطة العاصمة عدن، اليوم الخميس، من ضبط أحد أبرز مروجي المواد المخدرة في مدينة السلام، وبحوزته كيلو جرام من الحشيش.
وأفادت مصادر أمنية أن المتهم، ويدعى (ع - م )، تم إلقاء القبض عليه عقب عمليات رصد دقيقة، حيث تم ضبطه متلبساً أثناء محاولته ترويج المخدرات في مدينة السلام شمال العاصمة عدن.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون، ومكافحة تجارة وترويج المخدرات في العاصمة عدن.
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