شكرا لقرائتكم خبر عن البيض يكشف عن تحركات خليجية–أمريكية لحسم ملف اليمن ورسم مشهد سياسي جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي الجنوبي هاني علي سالم البيض، نجل الرئيس اليمني الجنوبي السابق، عن وجود تحركات خليجية–أمريكية هادئة ومكثفة تهدف إلى حسم ملف اليمن بأي ثمن، في إطار إعادة صياغة التحالفات الإقليمية والدولية.

وفي تغريدة نشرها على حسابه في منصة “X” (@Hani_albeed)، أوضح البيض أن زيارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى السعودية، والتي جاءت بمستوى رفيع، لم تكن مجرد زيارة دبلوماسية تقليدية، بل خطوة مدروسة لرسم ملامح جديدة للمنطقة.



وقال البيض إن الزيارة حملت ملفات أمنية واقتصادية وتفاهمات إقليمية بعضها غير معلن، مشيراً إلى أن هناك “صفقات بحبر غير مرئي”، وفي مقدمتها ملف اليمن وكبح النفوذ الإيراني فيه.

وأكد أن المشهد اليمني يعاد ترتيبه ضمن خطة أمريكية–خليجية شاملة، تستهدف ليس فقط إنهاء الصراع، بل أيضاً إعادة رسم خارطة النفوذ والتوازنات في المنطقة.