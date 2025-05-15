شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور الصحفي فتحي بن لزرق بتعز ويعلق بهذه الكلمات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شر الصحفي فتحي بن لزرق صورة له من مدينة التربة محافظة تعز .

وقال بن لزرق معلقا على الصورة :

تحية من الحالمة تعز

تحديداً منتزه السكون ،تحفة فنية وابداعية معلقة مابين السماء والارض.



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