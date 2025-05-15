شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : هذا ماحدث قبل قليل في العاصمة عدن واثار الرعب وسط المواطنين .."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �هدت جولة الكهرباء بالمعلا حادث مروري مروع قبل يومين.

وبحسب مواطنون فان سيارة نوع لاندكروزر كانت تسير بسرعة بجولة الكهرباء لم تنتبه لوجود خرسانة مسلحة لتصطدم بها وتطير السيارة الى داخل الجولة

واشاروا الى ان مواطن كان داخل الجولة كاد يتوفى نتيجة سقوط السيارة على بعد شعره منه

وتوافد المواطنون بمحاولة لانقاذ من كانوا داخل السيارة

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