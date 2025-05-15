شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن صيد حوثي ثمين في قبضة قوات الشرعية "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلمت شرطة خفر السواحل إدارة البحث الجنائي بمحافظة المهرة عصابة تهريب أسلحة لمليشيات الحوثي مكونة من 8 أشخاص.

ونقل الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، عن شرطة محافظة المهرة قولها إن العصابة تم ضبطها في عرض البحر العربي من قبل شرطة خفر السواحل بالتعاون مع القوات الدولية.

وأشارت إلى أن افراد عصابة تهريب الأسلحة تتراوح أعمارهم بين 22-52 عاما وقد تم ضبط عدد من الأسلحة على متن قارب التهريب.

وأوضحت أنها قامت بحجز أفراد العصابة المضبوطين لإجراءات التحقيق.