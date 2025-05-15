شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف وماذا كان بحوزته ...القبض على يمني في عُمان والعثور على "صيد ثمين" بحوزته "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الجمارك العُمانية إحباط عملية تهريب أجهزة اتصالات لاسلكية محظورة إلى اليمن، كانت بحوزة شخص من الجنسية اليمنية.

وقالت جمارك عُمانية، في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، إن شرطة الجمارك بمنفذ صرفيت في ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار الحدودية، ضبطت شخصاً يحمل الجنسية اليمنية حاول تهريب 24 جهازاً لاسلكياً محظوراً إلى اليمن. وأضافت أن الأجهزة اللاسلكية كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل الأمتعة الشخصية للمضبوط، والذي كان يسعى لإدخالها إلى الأراضي اليمنية. وبين الحين والآخر، تضبط الجمارك العمانية، شحنات أجهزة اتصالات وعملات نقدية وقطع خاصة بالطيران المسير، دون الإفصاح عن هوية الجهات المتورطة في التهريب.

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