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عدن - ياسمين التهامي - �ستقبلت المملكة العربية السعودية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيب حار في أول زيارة له للبلاد. وقد تم إعداد قائمة غداء فاخرة تجمع بين النكهات العالمية والمكونات المحلية، مما يعكس التنوع والتعاون بين الثقافات. قائمة الغداء التي تم تقديمها للرئيس ترامب والوفد المرافق كانت مزيجاً من الأطباق العالمية والمحلية. بدأ الغداء بلحم الميسو، وهو طبق ياباني يحضر بعجينة فول الصويا المخمرة، تم تقديمه مع خضراوات طازجة وشرائح لحم مقدد. الطبق الرئيسي كان عبارة عن لحم أبقار الأنغوس المشوي، وهو من أشهر أنواع اللحوم الأمريكية، مع بطاطس ذهبية مقرمشة وسلطة أعشاب خفيفة. واختتم الغداء بطبق حلويات مبتكر يجمع بين بارفيه زيت الزيتون البكر، المشهور باستخدامه في المطبخ السعودي، وسلطة الفراولة. هذه القائمة تعكس الرسالة الترحيبية التي قدمتها السعودية للرئيس ترامب، حيث جمعت بين النكهات العالمية والمكونات المحلية، مما يعكس التعاون والتنوع بين الثقافات. هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها السعودية قائمة غداء فاخرة للرئيس ترامب. في زيارته الأولى لها في عام 2017، تم تقديم قائمة مشابهة من حيث جمعها بين نكهات من مطابخ عالمية. القائمة التي تم تقديمها في عام 2017 كانت مزيجاً من الأطباق العالمية والمحلية، بما في ذلك سلطة الكابوناتا الصقلية والبوراتا، الكافيار مع الكريمة بنكهة الليمون، ريزوتو البارميزان مع كبد الإوز، وشرائح لحم الضأن مع معجون الطماطم المجففة. كما تم تقديم المأكولات السعودية التقليدية مثل طبق الكبسة المصنوع من الأرز والدجاج، ووصفة تعتمد على الأرز من الساحل الغربي للبلاد تسمى الصيادية مع الناغل. هذه القائمة تعكس الرسالة الترحيبية التي قدمتها السعودية للرئيس ترامب، حيث جمعت بين النكهات العالمية والمكونات المحلية، مما يعكس التعاون والتنوع بين الثقافات.

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