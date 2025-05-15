شكرا لقرائتكم خبر عن عقب مغادرة الرئيس الأمريكي ترمب بساعات.. السلطات السعودية تقبض على يمنيين قاموا بأمر خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، عن القبض على 25 شخصاً من الجنسية اليمنية، بتهمة تهريب نبات القات وترويج مادة الحشيش المخدر، في عمليات متفرقة بمناطق جازان ونجران.

جاء البيان عقب مغادرة الرئيس الأمريكي ترامب الرياض متوجها إلى الدوحة في زيارة رسمية تشمل السعودية وقطر والإمارات.



وأوضح بيان أمني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تمكنت من ضبط 24 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أثناء محاولتهم تهريب 801 كيلوجرام من نبات القات. وقد تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.



وفي بيان منفصل، أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بأنها قبضت على مقيم يمني بمنطقة نجران، لقيامه بترويج مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.