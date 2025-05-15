شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة وغير متوقعة بشان القبض على الشاب الذي تحرش بطفلة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �كدت مصادر بان اهل الشاب الذي تحرش بطفلة امام بشارع بغداد بصنعاء قاموا بتسليمه لاهل الطفلة

وبحسب مصادر فان اسرة المتحرش احضروه فوق سيارة إلى منزل والد الطفلة وخيروه بالتصرف بشأنه كيف يشاء واختار والد الطفلة تسليمه لقسم شرطة المجمع الصناعي واستلمه الضابط احمد وهاس وباقي الأفراد وتم ايداعه السجن للقيام بالاجراءات وعمل محاضر جمع الاستدلال واحالته بعدها للنيابة المختصة .

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