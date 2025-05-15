شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مطار صنعاء يعلن استقبال عشر رحلات "بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشهد اليوم مطار صنعاء الدولي عشر رحلات أممية وذلك بعد ان تم تجهيزه لاستئناف الرحلات .

وقال مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف في تصريح لـ"26 سبتمبرنت" ان المطار وبعد ان تم إعادة تأهيل المدرج واستكمال اعمال الصيانة لما دمره العدوان الصهيوني سيتقبل عشر رحلات أممية منه خمس وصول وخمس مغادرة.

وأضاف الشايف ان الأيام التي تلت العدوان الصهيوني شهد المطار اعمالا مكثفة على مدار الساعة لاستكمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل مطار صنعاء و أصبح جاهزاً لاستئناف الرحلات المدنية.

وكان وزير النقل والاشغال محمد عياش قحيم قد أكد في وقت سابق أنه تم إعادة تأهيل المطار بكوادر وطنية مخلصة، تمكنت في فترة وجيزة من استكمال أعمال الترميم والصيانة والتجهيزات الفنية والهندسية، بما في ذلك صالات المطار المختلفة ومدرج الطائرات، وأظهرت كفاءة عالية وقدرة على تجاوز التحديات في ظل ظروف صعبة.