شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن مقتل محمد السنوار وأبو عبيدة.. تفاصيل عملية تفجير النفق المحصن؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �حقق الجيش الإسرائيلي في الأنباء التي راجت حول مقتل المتحدث باسم أبو عبيدة، مع زعيم حركة حماس في غزة خلال الضربة الجوية جنوب القطاع، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفق الصحيفة، فإن عددا آخر من قيادات القسام قُتلوا بالضربة الإسرائيلية على المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومن ضمن الأسماء التي راج مقتلها، كما أشارت "إرم نيوز"، قائد حماس في رفح محمد شبانة، بالإضافة لمسؤولين كبار آخرين في حماس كانوا موجودين مع السنوار في النفق الذي تم قصفه الليلة الماضية من قبل سلاح الجو، في محاولة لتصفية زعيم حماس .

وأضافت الصحيفة: "كان النفق الذي تم تفجيره مخصصا لاستخدام كبار مسؤولي حماس، وتُجرى التحقيقات الآن لمعرفة من كان موجودا هناك في تلك اللحظة".

ولم يكن لدى الجيش الإسرائيلي علم مؤكد بأن السنوار موجود بالفعل في المجمع، رغم حديث إسرائيلي سابق حول أن العملية تمت بدقة مخابراتية عالية، وجمع معلومات استمر لستة شهور، وتم تقييم احتمال ذلك بأنه متوسط.

وتقول "يديعوت أحرونوت" إنه مع مرور الوقت يتنامى التقييم بأنه كان هناك، وتم القضاء عليه، وبسبب مواقفه التي تصفها بالمتطرفة، تأمل المؤسسة العسكرية أن يسهم رحيله في تقريب إمكانية إطلاق سراح الرهائن في الصفقة.

هذا المسار الإسرائيلي نفسه كان يُروج له عقب اغتيال شقيقه الأكبر يحيى السنوار.

وهددت إسرائيل باستمرار هذه النوعية من العمليات، إذا لم تسفر المفاوضات عن شيء.

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